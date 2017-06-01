Гиви Таргамадзе: Похищение Афгана Мухтарлы в Тбилиси организовал Уча Мамацашвили

01.06.2017 21:29 Бывший депутат парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиви Таргамадзе утверждает, что похищение азербайджанского журналиста в Тбилиси организовал родственник экс-премьера Бидзины Иванишвили.



Сегодня на брифинге в Тбилиси Таргамадзе заявил, что похищение Афгана Мухтарлы было заказано влиятельным азербайджанским бизнесменом, бизнес-партнером которого является Уча Мамацашвили — двоюродный брат Бидзины Иванишвили.



Таким образом неназванный азербайджанский бизнесмен, по словам Таргамадзе, надеялся сделать подарок своему руководству, передав оппозиционного журналиста.



Таргамадзе уверен, что именно по этой причине азербайджанский оппозиционный журналист был похищен 29 мая в Тбилиси грузинскими спецслужбами и перевезен в Азербайджан.



Он также подчеркнул, что в курсе операции похищения журналиста были и глава Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури, и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



«Согласно достоверной информации, которая у нас есть на этот момент, все началось с того, что партнер Учи Мамацашвили с азербайджанской стороны, у которого в последнее время были проблемы с международным правосудием и ему угрожало смещение с занимаемых позиций, решил, что таким образом он сделает подарок руководству. Он попросил Учу Мамацашвили помочь, чтобы этого журналиста каким-то образом перевели на территорию Азербайджана», — сказал Таргамададзе.



«Уча Мамацашвили, который также был заинтересован в сохранении своего азербайджанского партнера, организовал встречу доверенного лица из Азербайджана с главой службы госбезопасности Вахтангом Гомелаури. На встрече также присутствовал его заместитель Сосо Гогашвили. В итоге, руководить этим делом поручили Сосо Гогашвили. Саму операцию осуществил руководитель отряда спецназа СГБ Зура Харазишвили вместе с двумя спецназовцами», — сообщил Таргамадзе.



Согласно его версии, похитители были одеты в форму криминальной полиции. Они остановили журналиста, задержали и посадили в машину.



После этого они трижды сменили направление. Сначала они собирались отправить его в Азербайджан через Гареджи (приграничная область в Сагареджойском районе- НГ), но там не вышло, затем они сменили направление и поехали в сторону Иормуганло (село в Сагареджойском районе – НГ), где также не смогли его перевезти.



По дороге выяснилось, что у Мухтарлы не было с собой паспорта, к тому же, ему стало плохо, так как он страдает диабетом, и все эти факторы были помехой. «В итоге с личной гарантией Сосо Гогашвили журналиста перевели из Дедоплисцкаро на «зеленую границу», которую сейчас называют», — сказал Таргамадазе.



Как уже сообщалось, премьер-министр Грузии и глава МВД категорически исключают причастность грузинских силовых структур к похищению азербайджанского журналиста.



Проживающие в последний год в Грузии Афган Мухтарлы и его жена Лейла Мустафаева активно публиковали в оппозиционных азербайджанских изданиях статьи и расследования, посвященные бизнес-интересам азербайджанской власти, коррупции и практике политического преследования в Азербайджане.



По заявлению адвокатов Мухтарлы, он был задержан неизвестными лицами в центре Тбилиси около дома 29 мая и насильно перевезен в Баку, где власти обвинили его в незаконном пересечении границы и контрабанде.



Супруга Афгана Мухтарлы считает, что правительство Грузии помогло Азербайджану в похищении оппозиционного журналиста.



«Мне непонятно, как мой супруг мог оказаться в Баку, когда его паспорт находится у меня на руках? Этот вопрос я хотела бы задать грузинским правоохранительным органам», — сказала Мустафаева.



По ее словам, она вместе с семьей намерена покинуть Грузию, так как дальнейшее ее пребывание в Тбилиси небезопасно.



Сегодня Сабаильский районный суд Баку отправил Мухтарлы в трехмесячное предварительное заключение. Помимо ранее выдвинутых против Мухтарлы обвинений в незаконном пересечении государственной границы и контрабанде, ему также инкриминировали оказание сопротивления с применением насилия в отношении пограничника. Сам Мухтарлы категорически отрицает все предъявленные обвинения.



Новости-Грузия

















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