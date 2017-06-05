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Премьер категорически исключил какое-либо участие грузинской стороны в деле Афгана Мухтарлы
05.06.2017 22:12
Участие государственных структур Грузии в этом инциденте абсолютно исключено, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, комментируя дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.
По его словам, для страны очень важно сохранить те демократические стандарты, развитие и улучшение, которые достигнуты большим трудом.
«Как известно, МВД расследует этот очень прискорбный инцидент. Нашей стране весьма важно сохранить те демократические стандарты и развитие, улучшение, которых мы достигли в результате большого труда. Посмотрим, следствие ведется. Мы сделали этот шаг – предложили супруге и детям...
Человек, о котором идет речь, арестован. Посмотрим, как будет развиваться следствие. Одно могу сказать, участие государственных структур Грузии в этом инциденте абсолютно исключено», - заявил Георгий Квирикашвили.
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