В ЕС могут отменить тарифы роуминга для стран Восточного партнерства

07.06.2017 17:56 Если вы поедете в Бельгию с грузинским номером телефона, не должны тратить на звонки больше, чем вам надо было в Грузии - заявил в разговоре об изменениях, связанных с налогом роуминга, руководитель отдела сервиса внешних действий Европы в Евросоюзе Борис Ярошевич.



По его словам, отмена тарифа роуминга должна выйти за рамки Евросоюза.



"Если вы путешествуете по странам инициативы Восточного партнерства, или из этих стран в Европе, тогда налог роуминга очень дорогой. Налог роуминга отменен в Европе, и сейчас мы хотим сделать то же самое с шестью странами-партнерами. Например, если вы поедете в Бельгию с грузинским номером телефона, вы не должны тратить на звонки больше, чем вам было нужно в Грузии. Это должно быть гораздо дешевле, планируется введение единого тарифа, что будет принято на основании договоренности с компаниями.



Тарифы установят операторы, но будут низкие и приемлемые для всех. Мы планируем закончить процесс к 2020. Таков план. Мы сделали это для Европы, и теперь уже упразднение тарифа роуминга должно выйти за пределы Евросоюза. Об этой инициативе будет сделана запись в брюссельской декларации, и для завершения работы понадобится несколько лет"- заявил Борис Ярошевич.



Европейский парламент утвердил в апреле регуляцию, по которой во время поездки в страны-члены Евросоюза потребитель сможет пользоваться местными тарифами, как на телефонный сервис, так и при использовании мобильного интернета.















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