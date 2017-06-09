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Евродепутаты готовят жесткую резолюцию по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы


09.06.2017   12:50
В Европейском парламенте будет подготовлена резолюция по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Депутаты Европарламента начинают работу над проектом текста. Сегодня в Европарламенте находилась посол Грузии Натали Сабанадзе, которая провела встречу наедине с председателем комитета по внешним делам.

"Встреча с послом была конфиденциальной. Вообще о содержании таких встреч говорить не буду, но мы рассмотрели вопрос азербайджанского журналиста. Политические группы решили внести эту тему в повестку дня следующей пленарной сессии. Сейчас идет работа над текстом резолюции. Я пока не видел проект документа, но обязательно ознакомлюсь с ним в скором будущем. Не только нас, но и всех политических групп, социал-демократов, либералов, и зеленых интересует, что в действительности произошло"- заявил председатель внешнего комитета Дэвид Маккалистер.

На дело Мухтарлы отозвалась депутат Европарламента Анна Гомеш, и заявила, что возникают вопросы в контексте надежности службы безопасности Грузии.

"Для Европарламента это вопрос серьезной тревоги. Мы начали подготавливать резолюцию, и проводить дебаты. Поскольку дело касается журналиста Афгана Мухтарлы, которого похитили в Грузии и, предположительно, это сделали представители грузинских служб безопасности. Это даже не было требованием правительства, что и без того было бы совершенно незаконно и неприемлемо, более того, сделали по личной инициативе гражданина Грузии или Азербайджана. Это порождает множество вопросов в отношении надежности службы безопасности Грузии. Наилучшим выходом является прозрачно установить, что в действительности произошло, Грузия должна потребовать у власти Азербайджана возвращения этого человека, чтобы его безопасность была гарантирована, и, разумеется, похитители должны быть наказаны"- заявила Анна Гомеш.






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