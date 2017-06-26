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Дело Мухтарлы должна расследовать прокуратура - Омбудсмен
26.06.2017 15:16
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили считает, что дело о возможном похищении из Грузии в Азербайджан журналиста Афгана Мухтарлы должна расследовать прокуратура, а не МВД.
По словам омбудсмена, вопросов в деле много, и назвал "серьезной проблемой" тот факт, что дело расследует МВД, который стороной защиты называется одним из соучастником этого дела.
"Недостатки в деле азербайджанского журналиста налицо и, исходя из этого, дело должна расследовать другая структура. Так как были заявления, что в этом деле участвовали сотрудники именно министерства внутренних дел, необходимо, чтобы следственные действия осуществило более независимое ведомство, в данном случае прокуратура", - заявил омбудсмен.
Он также подчеркнул, что аппарат Народного защитника внимательно следит за расследованием указанного дела.
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