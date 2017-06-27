Лидер крупнейшей европейской партии изучает в Тбилиси дело Мухтарлы

27.06.2017 12:34 В Грузию прибыл лидер одной из влиятельных партий Европы для того, чтобы разобраться в деталях похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Вице-президент ALDE Хенрик Мортенсен сегодня в течение всего дня собирал в Тбилиси информацию об исчезновении Афгана Мухтарлы.



Вице-президент ALDE вместе с политическими советниками с утра встретился со "Свободными демократами", а позже с "Республиканцами". Партии, члены европейских либералов, поясняют в Грузии, что тревогу европейских партнеров вызывает тот факт, что почти через месяц с похищения Мухтарлы власть бездействует, не наказала ни одного высокого чиновника, и только лишь дает обещания.



Согласно информации "Курьера", для встречи с вице-президентом ALDE из Баку в Тбилиси приезжает председатель оппозиционной партии Азербайджана "Мусават". Азербайджанские правоохранители несколько дней назад допросили Арифа Хаджила по делу Мухтарлы.



Вице-президент ALDE кроме оппозиционных партий сегодня встретился также с представителями Евросоюза и IRI.



Помимо Мухтарлы, среди тем обсуждения с политическими партиями были конституционная реформа, и приближающиеся выборы самоуправления. Вице-президент ALDE завтра встретится с неправительственным сектором.

















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