Каладзе: Тбилиси нашей мечты будет современным, здоровым и ориентированным на будущее

01.07.2017 23:57 Наша цель – приспособить город к интересам каждого тбилисца, превратить Тбилиси в современный город европейского типа, где люди будут жить в лучшей среде, - об этом кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил на мероприятии в связи с его официальным представлением.



Как отметил Каладзе, Тбилиси их мечты будет таким, как «мы создадим своими руками – современной, здоровой и ориентированной на будущее столицей».



«Обращаюсь ко всем жителям этого города, – давайте вместе добьемся этой победы. Особо призываю молодежь: вашу силу я увидел в дни после стихии 13 июня. Я вижу вашу силу в тбилисской повседневности, будь это различные активности или просто развлечения и отдых. Активно включайтесь в процесс планирования жизни, стиля, облика нашей столицы. Это сложно, но интересно, это дело, как раз подходящее молодежному азарту.



До сих пор для города было сделано немало значимых дел, за что я хочу поблагодарить Давида Нармания, но общество развивается и мы хотим гораздо большего. У нас хороший базис, хорошие стартовые условия, чтобы предпринять переломные шаги для верного и осмысленного развития нашего города.



Наша цель – приспособить город к интересам каждого тбилисца, превратить Тбилиси в современный город европейского типа, где люди будут жить в лучшей среде. Это требование нашего общества и частью этого общества являюсь и я со своей семьей, которая сегодня находится вместе со мной. Давайте все вместе работать, сотрудничать и у нас будет общий результат. Тбилиси нашей мечты будет таким, как мы создадим своими руками. Современной, здоровой и ориентированной на будущее столицей, и мы обязательно сумеем это сделать. Тбилиси станет успешным городом. Моя победа это победа Тбилиси», - заявил Каха Каладзе.















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