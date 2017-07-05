Маргвелашвили: Россия действует по средневековой логике

05.07.2017 15:25 Грузия никогда не смирится с нарушением территориальной целостности и суверенитета, утверждает президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



При этом президент отметил, что Россия использует целенаправленную политику для подрыва единства Грузии, и мириться с этим недопустимо.



"У этого положения есть несколько компонентов. Первый, это Российская Федерация, которая в XXI веке одновременно старается быть глобальным политическим игроком, старается быть среди купных стран, обуславливающих порядок на нашей планете, и в то же время здесь же, на территории Европы, в Грузии действует совершенно по средневековой логике, где отношение такое - раз у меня есть оружие, у меня есть власть, у меня на твоей территории размещены войсковые части, я каждый день буду создавать тебе сложности, твоих граждан, которые ни в чем не виноваты, я буду ежедневно притеснять.



Это та средневековая логика, от которой человечество давно отказалось. У Российской Федерации одна риторика, мы должны наблюдать, хорошо изучить, что говорят русские - они говорят нам очень болезненное, чтобы мы приняли реальность. Эта целенаправленная политика призвана подорвать нашу стабильность, единство, и полную неприемлемость оккупации Грузии"- заявил президент Маргвелашвили.





















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