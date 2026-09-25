В Кутаиси у ребёнка после детского сада обнаружили клеща

25.09.2026 23:45





В Кутаиси мать воспитанника детского сада №20 обнаружила у ребёнка клеща после возвращения домой.



Анна Иобидзе считает, что клещ мог попасть на ребёнка с кровати в детском саду.



По её словам, она попыталась удалить клеща самостоятельно, однако часть осталась в коже. После этого ребёнка отвезли в больницу, где хирург провёл необходимую процедуру и полностью удалил остатки клеща.



💬 «Я больше не оставлю там ребёнка, но требую, чтобы все детские сады города соответствующим образом обработали, чтобы подобные случаи не повторялись», — заявила Анна Иобидзе СМИ.



Администрация детского сада №20 на данный момент публичного комментария не предоставила.





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