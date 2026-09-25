Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кутаиси у ребёнка после детского сада обнаружили клеща


25.09.2026   23:45


В Кутаиси мать воспитанника детского сада №20 обнаружила у ребёнка клеща после возвращения домой.

Анна Иобидзе считает, что клещ мог попасть на ребёнка с кровати в детском саду.

По её словам, она попыталась удалить клеща самостоятельно, однако часть осталась в коже. После этого ребёнка отвезли в больницу, где хирург провёл необходимую процедуру и полностью удалил остатки клеща.

💬 «Я больше не оставлю там ребёнка, но требую, чтобы все детские сады города соответствующим образом обработали, чтобы подобные случаи не повторялись», — заявила Анна Иобидзе СМИ.

Администрация детского сада №20 на данный момент публичного комментария не предоставила.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна