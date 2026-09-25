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Нацбанк Грузии пополнил валютные резервы на $555,6 млн через платформу Bmatch
25.09.2026 23:52
В результате на конец августа запас иностранных денег и ликвидных активов достиг $8,14 млрд. В целом, чистая покупка в этом году оценивается в $3,122 млрд.
Таким образом, за год валютные резервы Грузии выросли на 56% и достигли 128,2% от минимального требования достаточности.
Распределение валютных интервенций Нацбанка через платформу Bmatch в этом году:
▪️ Январь — покупка $86,6 млн
▪️ Февраль — покупка $429,3 млн
▪️ Март — покупка $16,2 млн
▪️ Апрель — покупка $333,3 млн
▪️ Май — покупка $632,9 млн
▪️ Июнь — покупка $612,6 млн
▪️ Июль — покупка $488,2 млн
▪️ Август — покупка $555,6 млн
В Нацбанке также рассказали, что доля золота в международных резервах страны составляет 14,1%. А по состоянию на август 2026 года из-за изменения цены его стоимость выросла на $135 млн до $1,49 млрд.
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