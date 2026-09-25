Нацбанк Грузии пополнил валютные резервы на $555,6 млн через платформу Bmatch

25.09.2026 23:52





В результате на конец августа запас иностранных денег и ликвидных активов достиг $8,14 млрд. В целом, чистая покупка в этом году оценивается в $3,122 млрд.



Таким образом, за год валютные резервы Грузии выросли на 56% и достигли 128,2% от минимального требования достаточности.



Распределение валютных интервенций Нацбанка через платформу Bmatch в этом году:



▪️ Январь — покупка $86,6 млн

▪️ Февраль — покупка $429,3 млн

▪️ Март — покупка $16,2 млн

▪️ Апрель — покупка $333,3 млн

▪️ Май — покупка $632,9 млн

▪️ Июнь — покупка $612,6 млн

▪️ Июль — покупка $488,2 млн

▪️ Август — покупка $555,6 млн



В Нацбанке также рассказали, что доля золота в международных резервах страны составляет 14,1%. А по состоянию на август 2026 года из-за изменения цены его стоимость выросла на $135 млн до $1,49 млрд.





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