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В Анаклиа обсудят проект обновления побережья Анаклиа и Ганмухури
25.09.2026 23:47
28 сентября в 14:00 в гостинице Palm Beach в Анаклиа состоится публичное обсуждение проектной документации по обновлению прибрежной зоны сёл Ганмухури и Анаклиа муниципалитета Зугдиди.
На встрече также представят подготовленные экологические и социальные отчёты по проекту.
Проект реализуется Муниципальным фондом развития Грузии при финансовой поддержке Азиатского банка развития.
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