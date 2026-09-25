В Анаклиа обсудят проект обновления побережья Анаклиа и Ганмухури

25.09.2026 23:47





28 сентября в 14:00 в гостинице Palm Beach в Анаклиа состоится публичное обсуждение проектной документации по обновлению прибрежной зоны сёл Ганмухури и Анаклиа муниципалитета Зугдиди.



На встрече также представят подготовленные экологические и социальные отчёты по проекту.



Проект реализуется Муниципальным фондом развития Грузии при финансовой поддержке Азиатского банка развития.





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