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Омбудсмен: МВД не сможет эффективно расследовать дело Мухтарлы


05.07.2017   22:21
Народный защитник Уча Нануашвили считает, что расследование исчезновения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы будет неэффективно, ввиду того, в этом деле возможно, имели место неправомерные действия со стороны сотрудников МВД. Об этом сообщает грузинское издание Оn.ge.

Омбудсмен обратился к главной прокуратуре Грузии с предложением взять на себя, расследование возможного преступления в отношении Мухтарлы.

Кроме того, Нануашвили призвал прокуратуру предоставить журналисту статус пострадавшего.

«Чтобы убедить общественность в честном расследовании, надо исключить иерархические или институциональные связи между следователями и следственными органами, что гарантировано Конституцией Грузии и международно стандартами признанными международными стандартами», — заявил омбудсмен.

Напомним, представители руководства МВД и СГБ Грузии категорически отрицают причастность правоохранительных органов страны к данному инциденту. Они предлагают дождаться результатов следствия, которое ведется по статье 143 Уголовного Кодекса Грузии (незаконное пресечение свободы).

В свою очередь, премьер-министр Грузии назвал неприемлемыми попытки дискредитации институтов государственной безопасности. Квирикашвили, так же заявил, что не допустит, чтобы пострадал имидж страны, а демократические ценности, были поставлены под сомнение.






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