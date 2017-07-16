|
Ребекка Хармс: Грузия должна провести независимое следствие по делу Афгана Мухтарлы
16.07.2017 15:39
Евродепутат Ребекка Хармс считает, что Грузия должна провести независимое следствие по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и присвоить журналисту статус пострадавшего.
По словам Ребекки Хармс, в ходе визита в Тбилиси она встретилась с супругой Афгана Мухтарлы Лейлой Мустафаевой и его адвокатом.
«Думаю, Грузии нужно провести независимое следствие. Мы обсудили этот вопрос в Европарламенте. Мы обязательно сообщим об этом людям, которые за защищают права человека. Думаю, Афган Мухтарлы и его супруга обязательно должны получить статус пострадавших. Мы не должны опускать руки. Нужно продолжать бороться за освобождение Афгана Мухтарлы. Его состояние в азербайджанской тюрьме намного тяжелее, чем Мустафы Эмре Чабука - в Грузии. По этому поводу я обращусь и к правительству Азербайджана», - заявила Ребекка Хармс.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна