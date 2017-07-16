Ребекка Хармс: Грузия должна провести независимое следствие по делу Афгана Мухтарлы

16.07.2017 15:39 Евродепутат Ребекка Хармс считает, что Грузия должна провести независимое следствие по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и присвоить журналисту статус пострадавшего.



По словам Ребекки Хармс, в ходе визита в Тбилиси она встретилась с супругой Афгана Мухтарлы Лейлой Мустафаевой и его адвокатом.



«Думаю, Грузии нужно провести независимое следствие. Мы обсудили этот вопрос в Европарламенте. Мы обязательно сообщим об этом людям, которые за защищают права человека. Думаю, Афган Мухтарлы и его супруга обязательно должны получить статус пострадавших. Мы не должны опускать руки. Нужно продолжать бороться за освобождение Афгана Мухтарлы. Его состояние в азербайджанской тюрьме намного тяжелее, чем Мустафы Эмре Чабука - в Грузии. По этому поводу я обращусь и к правительству Азербайджана», - заявила Ребекка Хармс.















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