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Ребекка Хармс: Грузия должна провести независимое следствие по делу Афгана Мухтарлы


16.07.2017   15:39
Евродепутат Ребекка Хармс считает, что Грузия должна провести независимое следствие по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и присвоить журналисту статус пострадавшего.

По словам Ребекки Хармс, в ходе визита в Тбилиси она встретилась с супругой Афгана Мухтарлы Лейлой Мустафаевой и его адвокатом.

«Думаю, Грузии нужно провести независимое следствие. Мы обсудили этот вопрос в Европарламенте. Мы обязательно сообщим об этом людям, которые за защищают права человека. Думаю, Афган Мухтарлы и его супруга обязательно должны получить статус пострадавших. Мы не должны опускать руки. Нужно продолжать бороться за освобождение Афгана Мухтарлы. Его состояние в азербайджанской тюрьме намного тяжелее, чем Мустафы Эмре Чабука - в Грузии. По этому поводу я обращусь и к правительству Азербайджана», - заявила Ребекка Хармс.






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