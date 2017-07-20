Высокопоставленные чиновники МВД ушли в отставку из-за дела Мухтарлы

20.07.2017 16:11 В связи с делом об исчезновении в Тбилиси оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы отправлены в отставку двое высокопоставленных грузинских чиновников. Об этом завил сегодня на брифинге министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.



Министр сообщил, что до окончания следствия покинули должности глава пограничной полиции и глава департамента контрразведки Службы государственной безопасности.



«Мы как руководители ведомства уверены в невиновности наших сотрудников, однако у следствия нет права исключать какую-либо версию. И так как в любом случае пересечение границы произошло при неустановленных обстоятельствах, я считаю, что уход указанных руководящих лиц со своих должностей является важным шагом с целью предотвращения безосновательных интерпретаций вокруг дела», — сказал Мгебришвили.



Мухтарлы исчез из Тбилиси 29 мая. Позже выяснилось, что он арестован, находится в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде и оказании сопротивления полиции. Семья журналиста утверждает, что его похитили, подкинули деньги и тайно доставили в Азербайджан. Родные Мухтарлы также уверены, что к его похищению причастны представители органов правопорядка Грузии.



МВД Грузии возбудило дело в связи с исчезновением Мухтарлы, однако расследование пока не дало результатов.



Дело Афгана Мухтарлы рассматривает Европейский суд по правам человека под названием «Мухтарлы против Азербайджана и Грузии». Дело имеет статус приоритетного.



Кроме того, Европарламент принял специальную резолюцию, посвященную ситуации со СМИ в Азербайджане и делу Мухтарлы.



История с ичезновением азербайджанского журналиста вызвала резонанс в грузинском обществе. Представители грузинских СМИ и НПО не раз устраивали акции в поддержку Мухтарлы в Тбилиси и других городах Грузии.



К своевременному и прозрачному расследованию дела Мухтарлы Грузию призвали Европейская служба внешнеполитической деятельности, Совет Европы, Госдепартамент США, международная организация «Репортеры без границ» и другие.















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