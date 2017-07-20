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Семья Афгана Мухтарлы отказалась от выделенной охраны - глава МВД
20.07.2017 16:26
Супруге Афгана Мухтарлы и его малолетнему ребенку была назначена специальная мера охраны - личная охрана, от которой Лейла Мустафаева отказалась, - об этом заявил министр внутренних дел Георгий Мгебришвили на сегодняшнем брифинге, посвященном промежуточным результатам следствия по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.
Как отметил министр, в целях оказания правовой помощи следствие запросило у соответствующих ведомств Азербайджана материалы уголовного дела и направило ходатайство о детальном допросе Афгана Мухтарлы, а также право на присутствие грузинской стороны на допросе.
«Адвокат Афгана Мухтарлы и Лейлы Мустафаевой ознакомился с материалами уголовного дела и получил возможность просмотреть изъятые видеозаписи», - заявил Мгебришвили.
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