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Порошенко: Вопрос экстрадиции Михаила Саакашвили мы не обсуждали
24.07.2017 11:27
Вопрос экстрадиции Михеила Саакашвили мы не обсуждали. Я исключаю вмешательство в этот вопрос, - об этом в интервью газете «Квирис палитра» заявил президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко ответил на вопрос журналиста о том, как президент представляет себе передачу Саакашвили грузинским правоохранителям.
«У украинских властей есть один главный принцип - будет это Саакашвили или кто-то другой, неважно, главное, иметь соответствующие доказательства и аргументированное обвинение. Мы абсолютно готовы к правовому сотрудничеству, если действительно зафиксирован криминальный случай», - заявил Порошенко.
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