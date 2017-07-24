Порошенко: Вопрос экстрадиции Михаила Саакашвили мы не обсуждали

24.07.2017 11:27 Вопрос экстрадиции Михеила Саакашвили мы не обсуждали. Я исключаю вмешательство в этот вопрос, - об этом в интервью газете «Квирис палитра» заявил президент Украины Петр Порошенко.



Порошенко ответил на вопрос журналиста о том, как президент представляет себе передачу Саакашвили грузинским правоохранителям.



«У украинских властей есть один главный принцип - будет это Саакашвили или кто-то другой, неважно, главное, иметь соответствующие доказательства и аргументированное обвинение. Мы абсолютно готовы к правовому сотрудничеству, если действительно зафиксирован криминальный случай», - заявил Порошенко.















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