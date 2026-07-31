Несмотря на внешние шоки и геополитические вызовы, экономика страны развивается высокими темпами - Минэкономики

31.07.2026 13:41





»По предварительной оценке, в июне 2026 года экономический рост составил 8,6%, а за январь–июнь — 7,9%», – сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



В ведомстве считают, что полученные результаты ясно свидетельствуют о том, что, несмотря на внешние шоки и геополитические вызовы, экономика страны продолжает развиваться высокими темпами.



«В июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот предприятий — плательщиков НДС увеличился на 14,0%. Кроме того, количество вновь зарегистрированных предприятий выросло на 13,7%.



Существенный положительный вклад в экономический рост июня внесло увеличение деловой активности в таких секторах, как обрабатывающая промышленность, транспорт и складское хозяйство, строительство, информация и связь, здравоохранение, финансовая и страховая деятельность, а также операции с недвижимостью.



Высоким темпам экономического роста по итогам первых шести месяцев 2026 года также способствовали положительные тенденции во внешней торговле. За отчётный период экспорт увеличился на 20,0% и составил 3,8763 млрд долларов США. Особенно впечатляющий рост был зафиксирован в сфере местного экспорта (без учёта реэкспорта), который увеличился на 62,6% и достиг 2,3918 млрд долларов США», — говорится в сообщении Министерства экономики.







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