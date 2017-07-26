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Патриарх России Кирилл принял цхинвальского сепаратиста


26.07.2017   22:54
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 июля в Москве принял «новоизбранного» лидера оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии Анатолия Бибилова.

По сообщению российской Патриархии, в рамках визита «обсуждались религиозная ситуация в т.н. Южной Осетии, отношения между русским и осетинским народами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

По сообщению РПЦ, Патриарх Кирилл поздравил нового лидера региона с победой на «президентских выборах» прошедших в апреле этого года.

Согласно пресс-релизу администрации Бибилова, стороны обсудили вопросы строительства кафедрального собора русской православной церкви в Цхинвали, а также возможности обучения жителей региона в российских духовных семинариях и академиях.

После встречи Бибилов заявил, что его целью является углубление отношений с РПЦ и добавил, что «православие — основная религия республики, и мы, конечно, будем его укреплять».

Заместитель руководителя Отдела внешних отношений Грузинской Православной Церкви, протоиерей Кахабер Гоготишвили заявил Civil.ge, что российская Патриархия до этого всегда признавала Цхинвальский регион/Южную Осетию составной частью юрисдикции ГПЦ.

«Если РПЦ предпримет какие-либо действия в юрисдикции ГПЦ, для этого необходимо сначала обратиться в Патриархию Грузии и получить на это разрешение», - добавил протоиерей Кахабер Гоготишвили.






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