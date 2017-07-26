|
Патриарх России Кирилл принял цхинвальского сепаратиста
26.07.2017 22:54
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 июля в Москве принял «новоизбранного» лидера оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии Анатолия Бибилова.
По сообщению российской Патриархии, в рамках визита «обсуждались религиозная ситуация в т.н. Южной Осетии, отношения между русским и осетинским народами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес».
По сообщению РПЦ, Патриарх Кирилл поздравил нового лидера региона с победой на «президентских выборах» прошедших в апреле этого года.
Согласно пресс-релизу администрации Бибилова, стороны обсудили вопросы строительства кафедрального собора русской православной церкви в Цхинвали, а также возможности обучения жителей региона в российских духовных семинариях и академиях.
После встречи Бибилов заявил, что его целью является углубление отношений с РПЦ и добавил, что «православие — основная религия республики, и мы, конечно, будем его укреплять».
Заместитель руководителя Отдела внешних отношений Грузинской Православной Церкви, протоиерей Кахабер Гоготишвили заявил Civil.ge, что российская Патриархия до этого всегда признавала Цхинвальский регион/Южную Осетию составной частью юрисдикции ГПЦ.
«Если РПЦ предпримет какие-либо действия в юрисдикции ГПЦ, для этого необходимо сначала обратиться в Патриархию Грузии и получить на это разрешение», - добавил протоиерей Кахабер Гоготишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна