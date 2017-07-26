Патриарх России Кирилл принял цхинвальского сепаратиста

26.07.2017 22:54 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 июля в Москве принял «новоизбранного» лидера оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии Анатолия Бибилова.



По сообщению российской Патриархии, в рамках визита «обсуждались религиозная ситуация в т.н. Южной Осетии, отношения между русским и осетинским народами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес».



По сообщению РПЦ, Патриарх Кирилл поздравил нового лидера региона с победой на «президентских выборах» прошедших в апреле этого года.



Согласно пресс-релизу администрации Бибилова, стороны обсудили вопросы строительства кафедрального собора русской православной церкви в Цхинвали, а также возможности обучения жителей региона в российских духовных семинариях и академиях.



После встречи Бибилов заявил, что его целью является углубление отношений с РПЦ и добавил, что «православие — основная религия республики, и мы, конечно, будем его укреплять».



Заместитель руководителя Отдела внешних отношений Грузинской Православной Церкви, протоиерей Кахабер Гоготишвили заявил Civil.ge, что российская Патриархия до этого всегда признавала Цхинвальский регион/Южную Осетию составной частью юрисдикции ГПЦ.



«Если РПЦ предпримет какие-либо действия в юрисдикции ГПЦ, для этого необходимо сначала обратиться в Патриархию Грузии и получить на это разрешение», - добавил протоиерей Кахабер Гоготишвили.















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