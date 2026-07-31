|
|
|
На дороге Сурами-Осиаури трейлер съехал с проезжей части
31.07.2026 21:20
На дороге Сурами-Осиаури произошло дорожно-транспортное происшествие. По имеющейся информации, трейлер съехал с проезжей части, в результате чего пострадал водитель.
МВД начало расследование по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса, подразумевающей нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее менее тяжкий вред здоровью.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна