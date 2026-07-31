На дороге Сурами-Осиаури трейлер съехал с проезжей части

31.07.2026 21:20





На дороге Сурами-Осиаури произошло дорожно-транспортное происшествие. По имеющейся информации, трейлер съехал с проезжей части, в результате чего пострадал водитель.



МВД начало расследование по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса, подразумевающей нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее менее тяжкий вред здоровью.





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