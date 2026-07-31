Бочоришвили: Решение Науру действительно важно и отрадно

31.07.2026 22:14





Те шаги, которые предпринимает грузинская дипломатическая служба, результативны. В первую очередь, приветствуется это решение Науру. Мы откликнулись на это решение и выразили готовность установить дипломатические отношения с Науру и говорить о продвижении двусторонних отношений, что для нас важно, - заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили в эфире «Имеди», комментируя решение Наоэро (бывшее название Науру) отменить признание т.н. независимости Абхазии и Южной Осетии.



По словам министра, политика непризнания оккупированных регионов Грузии требует постоянной работы и занимает важное место в повестке дня дипломатической службы страны.



«У Грузии твёрдая политика, когда речь идёт об оккупированных регионах, политике непризнания, однако это непростая работа. В ежедневном режиме со стороны России попытки, чтобы проводимая ею политика признания т.н. независимости Абхазии и Осетии была успешной. Они предпринимают шаги, требующие постоянного внимания и постоянной работы, в том числе вместе с нашими партнёрами, чтобы политика непризнания была успешной. В данном случае грузинской дипломатической службой действительно был достигнут важный результат, что радует. Мы продолжаем работу, в том числе и по другим направлениям. По-прежнему есть другие государства, правда, их и немного, которые однако признают т.н. независимость республик Абхазия и Южная Осетия. Разумеется, этот вопрос активно стоит на повестке дня нашей дипломатической службы, работать в этом направлении», - отметила министр иностранных дел.



Мака Бочоришвили также откликнулась на оценки оппонентов по этому вопросу и заострила внимание на усилиях, которые предпринимает дипломатическая служба Грузии.



«Это демонстрация собственного лица, того, насколько можно не радоваться успехам своей страны. Насколько можно работать и быть настроенным против собственной страны, чтобы даже этот важный шаг оценивать иначе и не признавать, что он достигнут усилиями властей твоей страны. Мы действительно работаем и с партнёрами, работаем со всеми, с кем у нас есть возможность, чтобы достичь нашей цели, что касается политики непризнания наших оккупированных регионов. У меня действительно нет информации, кто что сделал. Я знаю, что сделала грузинская дипломатическая служба, и действительно могу с уверенностью сказать, что это большая заслуга ежедневной работы грузинских дипломатов, в том числе с партнёрами и, в данном случае, с конкретными сторонами, через которые государство Науру приняло это решение», - заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили в эфире программы «Хроника дня».





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