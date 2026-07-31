Заброшенная шахта в Чиатуре получит новую жизнь

31.07.2026 21:24





В Чиатуре начинается подготовка проекта, который может изменить туристический образ города. Фонд муниципального развития при Министерстве инфраструктуры объявил конкурс на проектирование инновационного многофункционального музея-шахты на территории исторического рудника имени Церетели.



Речь идет не просто о создании очередного музейного пространства. Власти хотят превратить объект, который десятилетиями оставался символом промышленного прошлого города, в современный центр индустриального туризма.



Историческая шахта, не работающая с 1960-х годов, должна получить новое предназначение. Вместо закрытой промышленной зоны здесь планируется создать комплекс, где история добычи руды будет представлена через технологии, интерактивные экспозиции и реальное погружение в атмосферу шахтерского труда.



Главной особенностью проекта станет адаптация существующих подземных тоннелей. Их планируют сделать безопасными для посещения и превратить в часть экскурсионного маршрута. Посетители смогут увидеть, как происходила добыча полезных ископаемых, пройти по историческим подземным пространствам и получить опыт, максимально приближенный к настоящей шахтной среде.



Будущий комплекс будет включать выставочные и приемные зоны, информационный центр, кафе, сувенирный магазин, пространство для подготовки посетителей, а также образовательный амфитеатр примерно на 100 мест и зоны приключенческого и рекреационного отдыха.



Отдельный акцент сделают на современных технологиях. В музее планируется использование голограмм, 3D-визуализации и мультимедийных решений, которые позволят показать промышленное наследие Чиатуры совершенно по-новому — не как архивную историю, а как живой интерактивный опыт.



Для города это может стать важным экономическим проектом. Чиатура долгие годы ассоциировалась прежде всего с добычей марганца, но новый музей способен изменить восприятие региона и открыть дополнительное направление развития — индустриальный туризм.



Во многих странах бывшие шахты, заводы и промышленные объекты уже давно стали популярными туристическими центрами. Они привлекают посетителей, создают новые рабочие места и помогают сохранять историческую память. Чиатура получает шанс пойти по этому пути, превратив свое промышленное прошлое в ресурс для будущего.



При проектировании особое внимание будет уделено энергоэффективности, безопасности и соответствию международным стандартам. Это особенно важно, учитывая сложность работы с подземными историческими сооружениями.



Если проект будет реализован в полном объеме, старая шахта может стать не просто музеем, а новой точкой притяжения для региона — местом, где индустриальная история превращается в современный туристический продукт.





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