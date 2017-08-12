Советник президент назвал «крайне возмутительными» действия РФ на оккупированных территориях

12.08.2017 18:33 Крайне возмутительны те шаги, которые предпринимает Российская Федерация, - об этом советник президента Грузии Тенгиз Пхаладзе заявил в связи с установкой проволочных заграждений в оккупированной Абхазии.



По словам Тенгиза Пхаладзе, Грузия использует все международные механизмы, чтобы прекратилась российская политика, создающая проблемы территориальному суверенитету Грузии.



«Мы стали очевидцами еще одного факта грубого посягательства на территориальную целостность Грузии. Тем более, возмутителен и особенно исполнен цинизма тот шаг, когда все осуществляется на фоне т. н. визита, когда президент Российской Федерации находился в оккупированной Абхазии, и мы видим, какую «стабильность» приносят такие его вояжи.



Еще раз подчеркну, что Грузия никогда не примирится с посягательством даже на один метр своей территории. Будут использованы все международные механизмы для того, чтобы окончательно был положен конец не только отдельным инцидентам, которые Российская Федерация проводит в отношении Грузии, но и той политике, которая создает проблемы территориальной целостности и суверенитету Грузии», - заявил Тенгиз Пхаладзе.















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