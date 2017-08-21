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Россия назначает послом в США человека, находящегося под санкциями за Крым и Донбасс


21.08.2017   16:55
Президент России Владимир Путин в понедельник назначил чрезвычайным и полномочным послом России в США Анатолия Антонова. Одновременно он станет постоянным наблюдателем Российской Федерации при ООН в Вашингтоне (по совместительству), - говорится в сообщении на сайте Кремля.

До того, как получить должность посла, Антонов 30 лет проработал в МИД РФ (год был замминистра иностранных дел), а также пять лет был замминистра обороны РФ. В 2004—2011 годах в МИД РФ Антонов был директором Департамента по вопросам безопасности и разоружения ведомства и вел военно-политические переговоры, в том числе о действии Договора о нераспространении ядерного оружия, конвенций о запрещении химического и биологического оружия, переговорах по ограничению стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороне. Аналогичными вопросами он занимался и в военном ведомстве.

В связи аннексией Крыма и участием России в конфликте в восточной Украине Антонов с февраля 2015 года внесён в санкционные списки Евросоюза и Канады, а с сентября 2015 года — в санкционный список Украины.

Предыдущим послом РФ в США был Сергей Кисляк. В США его деятельность многими экспертами считается скомпрометированной связями с нынешней администрацией Дональда Трампа.







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