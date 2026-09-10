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Кобахидзе поблагодарил Макрона за приглашение на саммит
10.09.2026 14:11
У меня была возможность поговорить с лидерами нескольких стран по различным вопросам, в том числе по поводу ситуации в Грузии, — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который участвует в первом международном саммите по вопросам космоса, проходящем в Париже.
По его словам, «власть максимально использует подобные форматы для таких бесед».
«Саммит посвящен важной для глобальной безопасности теме. Грузия участвует в принятии соответствующих решений на различных международных платформах. Поэтому для нас важно услышать на этом саммите мнения и позиции с разных сторон, чтобы в дальнейшем страна могла сформировать правильную позицию по всем вопросам и принимать правильные решения. Хочу поблагодарить президента Франции Эммануэля Макрона за приглашение на этот саммит.
Вчера у меня также была возможность поговорить с лидерами нескольких стран по различным вопросам, в том числе по поводу ситуации в Грузии. Естественно, мы максимально используем такие форматы и для подобных бесед», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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