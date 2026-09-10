Грузинского блогера привлекают к ответственности за оскорбления российских пропагандистов

10.09.2026 14:21





В отношении грузинского блогера Торнике Размадзе начато производство из-за его комментария в соцсетях. По данным СМИ, блогера вызвали в новый департамент при МВД, задачи которого – мониторить интернет.



«Министерство внутренних дел Грузии предъявляет мне: почему ты оскорбил и обматерил российских пропагандистов Маргариту Симоньян и Владимира [Соловьева]?», — говорит Размадзе в видеоролике, опубликованном 10 сентября.



Согласно составленному протоколу об административном правонарушении, инспектор по особо важным делам управления по борьбе с языком вражды департамента по защите прав человека МВД Мариам Мамардашвили «в целях реагирования на правонарушение» изучила страницу Торнике Размадзе в Facebook.



«В результате осмотра установлено»: Размадзе опубликовал в социальной сети видео, под которым 12 июня 2026 года оставил комментарий следующего содержания:



«Мать их ***… На коленях».



«Указанный пост является публичным и содержит признаки предполагаемого правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 166 Кодекса Грузии об административных правонарушениях», — говорится в документе.



Размадзе вменяют мелкое хулиганство (нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и/или спокойствие граждан).



Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 3 000 лари (около 200-1100 долларов) либо административный арест на срок до 20 суток.



По словам Торнике Размадзе, речь идет о комментарии, который он сделал к заявлениям российских пропагандистов. Тогда он говорил, что Грузию готовят к «чему-то ужасному», и обращал внимание на то, как тезисы грузинских властей совпадают со сказанным Маргаритой Симоньян.



В ролике блогер поделился фрагментом выступления в телеэфире рупора российской пропаганды, в котором она рассуждала об Ираклии II — царе Картли-Кахети, который подписал Георгиевский трактат. Симоньян заявила, что Ираклий II «он подал прошение на коленях к тому, чтобы его взяли в Россию-матушку». Пропагандистка также добавила: «Сейчас Россия-матушка возвращает свое и показывает миру, как можно дружить по-другому. Мы еще увидим, как новые «цари Ираклии» на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой».





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