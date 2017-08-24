Премьер Грузии приветствовал предложение России о помощи в тушении пожара

24.08.2017 12:48 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили приветствовал предложение российской стороны о помощи в тушении крупного пожара в Боржомском ущелье.



В борьбе с пожаром, начавшимся у села Даба 20 августа, участвуют порядка 1,5 тысячи пожарных и спасателей, а также вертолеты и спецтехника из Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Беларуси. Помощь в тушении пожара также предложили США, Германия, Румыния, Греция и Россия. Премьер Грузии ранее заявил, что в помощи российской стороны «в нынешних условиях нет необходимости», поскольку на месте уже мобилизовано достаточное количество техники.



Сегодня глава грузинского правительства снова прокомментировал данную тему, отметив, что в течение последних дней «этот вопрос оставался предметом активных обсуждений».



«Россия высказала готовность оказать поддержку, и мы считаем, что это предложение должно приветствоваться. У нас высокая степень ответственности перед нашим населением, перед страной. Именно с учетом этой ответственности, мы считаем, что в тех условиях, когда у нас очень сложные отношения с Россией, подобное предложение должно приветствоваться», — сказал Квирикашвили.



Как уточняет пресс-служба правительства Грузии, главные очаги пожара уже локализованы и необходимости в подключении к работам дополнительных сил уже нет.



В настоящее время к тушению пожара подключены шесть вертолетов и специальный самолет — два принадлежат погранполиции МВД Грузии, два — Турции и по одному Азербайджану и Беларуси. На месте ЧС работает также и турецкий самолет, который с раннего утра осуществил три вылета в зону бедствия и сбросил несколько десятков тонн воды.



Эпицентр пожара находится в 11 км от курорта Боржоми, по данным Агентства по управлению ЧС Грузии, отдыхающим и жителям курорта опасность не угрожает.















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