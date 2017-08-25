Пожар в критических зонах ликвидирован

25.08.2017 22:21 Пожар в Боржоми-Харагаульском национальном парке частично локализован, на месте продолжают работать пожарные и военные.



С лесным пожаром в Грузии борются уже шестой день. Ситуацию осложняет горный рельеф, ветер и сухая погода. По предварительным данным, сгорело порядка 100 гектаров территории уникального леса. На тушении задействованы порядка 1,5 тысячи пожарных, спасателей и лесников. С сегодняшнего утра к тушению подключились еще более тысячи военных.



«Всего было девять секторов пожаров. Два из них были критическими и сейчас пожар там ликвидирован», — заявил министр обороны Грузии Леван Изория в эфире телекомпании «Имеди».



По его словам, пожарные и военные будут продолжать работы в течение всей ночи. На месте также находятся мониторинговые группы, которые контролируют появление новых очагов.



Глава Минобороны Грузии отметил, что в настоящее время проблема доступа к очагам пожара полностью решена – туда могут подойти пожарные и беспрепятственно доставляется вода.



По словам Изория, с утра возобновит работу и авиация. На месте продолжат работу шесть вертолетов и самолет из Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Беларуси.



Сегодня также стало известно, что власти Грузии приступили к мероприятиям по подсчету ущерба. В ближайшее время будут получены материалы съемки со спутников.



Боржоми-Харагаульский национальный парк, где уже более пяти суток бушует пожар — это один из самых больших национальных парков в Европе с площадью в 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6 % всей территории Грузии.



Эпицентр пожара находится в 11 км от курорта Боржоми, по данным Агентства по управлению ЧС Грузии, отдыхающим и жителям курорта опасность не угрожает.















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