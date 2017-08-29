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Эстония отказала пропагандистам с «Russia today» в аккредитации


29.08.2017   10:09
Эстония отклонила запрос на аккредитацию сотрудников информационного агентства "Russia today", которое должно было освещать неофициальные встречи глав МИД стран Европейского союза в Таллинне 7-8 сентября. Об этом говорится на официальном сайте платформы Совета Европы в защите журналистики и безопасности журналистов.

В сообщении говорится, что эстонское председательство в Совете Европейского союза отклонило три запроса на аккредитацию от агентства "Russia today". Запросы были поданы корреспондентом из Брюсселя Владимиром Добровольским и московскими журналистами Марией Киселевой и Анастасии Седельниковой.

Эстонские власти не объяснили причин отказа. Первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков заявил, что "агентство сталкивается с такими ограничениями в освещении событий на высшем уровне в ЕС впервые".







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