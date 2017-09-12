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Мой паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко, - Саакашвили


12.09.2017   12:23
Бывший председатель Одесской областной государственной администрации, лидер политической партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что его паспорт находится в кабинете Президента Украины Петра Порошенко.

Такое заявление он сделал прессе во время ознакомления со своими правами при попытке правоохранителей вручить ему протокол во Львове, передает Украинские новости.

"Я официально заявляю, что паспорт, который вчера у меня украли, согласно той информации, которую я получил от очень информированных источников, сейчас находится в кабинете Президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", - заявил Саакашвили.

"Ему принесли паспорт утром после нашего возвращения в Украину. Больше никаких документов у меня нет", - добавил он.

Он уверяет, что эту информацию получил из своих достоверных источников.






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