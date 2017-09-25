Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кудрин: Последние санкции США опаснее всех предыдущих


25.09.2017   23:02
Экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что новые санкции США, принятые Конгрессом и подписанные президентом Дональдом Трампом, опаснее, чем все прошлые. Об этом он заявил на лекции клуба "418", передает "Дождь".

"Пока мы даже не раскусили до конца значение нового санкционного закона, который принят Конгрессом США. Теперь не только американские компании и банки не имеют права кооперации с нашими санкционными предприятиями", — заявил Кудрин.

Он пояснил, что согласно новому закону, любое предприятие и банк в мире, взаимодействующее с санкционным предприятием, может подвергнуться санкциям США.

Кудрин считает, что многие европейские компании "будут бояться" взаимодействия с российскими компаниями, "которые могут взаимодействовать с нашими же санкционными компаниями". Это приведет к цепочке "„инфицирования“ по действию этого закона".

"Поэтому многие мировые компании ограничат взаимодействие с нашими компаниями. Мы это почувствуем уже в ближайшее время, поскольку само вступление в силу этих норм начинается только в конце сентября – октябре", — сказал Кудрин.

Он отметил, что пока еще не видно, "как это будет работать, и в течение нескольких месяцев может быть будет расширяться список тех компаний, которые американцы будут вносить в санкционный список".

28 июля Сенат США одобрил новые санкции против России. Во вторник они были одобрены палатой представителей конгресса США. Законопроект предусматривает, в частности, введение ограничений в отношении различных отраслей российской экономики. Позднее документ подписал президент США Дональд Трамп.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк: Инфляция в 2018 году составит 3%
Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне «BB-»
Египетская Air Cairo будет летать в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гальском районе возобновили выдачу грузинам «вида на жительство»
250 семей в Гальском районе в качестве гуманитарной помощи получат по мешку муки (+видео)
Сапожник без сапог или правовой вакуум в стране закона
Жителям Гальского района Абхазии угрожает голод
Очередной взрыв в Гагре
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне студентов принуждают посещать домашние матчи ФК "Ахмат"
Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере
Мэрию и бизнес-центры заминировали в Грозном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна