Кудрин: Последние санкции США опаснее всех предыдущих

25.09.2017 23:02 Экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что новые санкции США, принятые Конгрессом и подписанные президентом Дональдом Трампом, опаснее, чем все прошлые. Об этом он заявил на лекции клуба "418", передает "Дождь".



"Пока мы даже не раскусили до конца значение нового санкционного закона, который принят Конгрессом США. Теперь не только американские компании и банки не имеют права кооперации с нашими санкционными предприятиями", — заявил Кудрин.



Он пояснил, что согласно новому закону, любое предприятие и банк в мире, взаимодействующее с санкционным предприятием, может подвергнуться санкциям США.



Кудрин считает, что многие европейские компании "будут бояться" взаимодействия с российскими компаниями, "которые могут взаимодействовать с нашими же санкционными компаниями". Это приведет к цепочке "„инфицирования“ по действию этого закона".



"Поэтому многие мировые компании ограничат взаимодействие с нашими компаниями. Мы это почувствуем уже в ближайшее время, поскольку само вступление в силу этих норм начинается только в конце сентября – октябре", — сказал Кудрин.



Он отметил, что пока еще не видно, "как это будет работать, и в течение нескольких месяцев может быть будет расширяться список тех компаний, которые американцы будут вносить в санкционный список".



28 июля Сенат США одобрил новые санкции против России. Во вторник они были одобрены палатой представителей конгресса США. Законопроект предусматривает, в частности, введение ограничений в отношении различных отраслей российской экономики. Позднее документ подписал президент США Дональд Трамп.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

