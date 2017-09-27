|
Основные положения новой Конституции Грузии
27.09.2017 21:46
Парламент Грузии на своем внеочередном заседании 26 сентября 117 голосами против двух принял поправки к Конституции страны. Две оппозиционные партии – Единое национальное движение и Европейская Грузия не участвовали в голосовании.
По новой Конституции, основные изменения касаются, в основном, выборов президента и Парламента. В частности, с 2024 года президент уже не будет избираться путем прямых выборов, на всеобщих выборах, его будет выбирать Избирательная коллегия. С 2024 года упраздняется также и мажоритарная избирательная система и 150 депутатов Парламента будут избираться только по пропорциональной системе.
Ниже приведены основные пункты новой Конституции Грузии:
Президент
- Президент вновь останется главой государства, главнокомандующим ВС и представителем во внешних отношениях; Однако он уже не будет обязан «в рамках предоставленных ему Конституцией полномочий осуществлять функционирование государственных органов»;
- Президент лишается права «требовать обсуждения вопроса на заседании правительства и участвовать в его обсуждении»;
- Президент уже не будет избираться путем прямых выборов, и его будет выбирать Избирательная коллегия в составе 300 делегатов, в число которых войдут депутаты, представители местных и региональных властей. Однако, президентские выборы 2018 года вновь пройдут путем прямых выборов.
- На пост президента Грузии может быть избран гражданин Грузии с 40-летнего возраста (вместо существующих ныне 35 лет), который проживал в Грузии хотя бы в течение 15 лет. Однако от кандидата уже не будет требоваться, чтобы проживал в стране в течение последних трех лет до выборов.
- Совет национальной безопасности, который создается «с целью военного возрождения и организации обороны страны», и который, по прежней Конституции, возглавлял президент Грузии, прекратит существование. Вместо этого, по новой Конституции, будет создан Национальный совет обороны, который будет осуществлять общую координацию конституционных органов в военное время. Постоянными членами Национального совета обороны будут президент Грузии, премьер-министр, председатель Парламента и глава Вооруженных сил страны.
Парламент
Выборы 2020 года
- Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе, при которой 73 депутата будут избраны по мажоритарной системе, а остальные 77 мандатов будут распределены пропорционально среди партий, которые преодолеют избирательный барьер.
- Избирательный барьер сократиться с существующих 5% до 3% и партии смогут создавать избирательные блоки (что будет определено в следующих конституционных поправках).
С 2024 года
- Парламент полностью перейдет на пропорциональную систему.
- Создание избирательных блоков будет запрещено. 5%-ый избирательный барьер останется в силе.
- Голоса тех партий, которые не смогут преодолеть избирательный барьер, полностью получит победившая партия (эту поправка будет упразднена следующей поправкой и нераспределенные мандаты будут распределяться пропорционально).
- Выдвинутые одной политической партией депутаты смогут создать только одну парламентскую фракцию.
- Возраст кандидатов в депутаты увеличивается с 21 года до 25 лет.
Премьер-министр/правительство
- Премьер-министр определяет деятельность правительства и назначает и освобождает с должности министров.
- Премьер-министр подотчетен перед Парламентом за деятельность правительства. Раз в год он предстает перед Парламентом с докладом о ходе выполнения правительственной программы.
Другие положения
- Согласно статье 78 переходных положений, конституционные органы в рамках своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз (ЕС) и Организацию Североатлантического сотрудничества (НАТО).
- Кутаиси не определяется как место расположения Парламента Грузии.
- Брак будет определен, как союз между мужчиной и женщиной с целью создания семьи.
- Прокуратура уже не будет подчиняться Министерству юстиции, она станет независимым органом и будет подотчетна перед Парламентом. Этот орган будет возглавлять главный прокурор, которого на шестилетний срок избирает Парламент.
- Народный защитник будет избираться на шестилетний срок. Избрание одного и того же лица на должность омбудсмена на второй срок будет запрещено.
Civil Georgia
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна