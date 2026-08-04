Возобновлено следствие по факту нападения на Нику Мелия в Самтредия в августе 2024 года

04.08.2026 12:45





Следствие по факту нападения на одного из лидеров «Коалиции за перемены» Нику Мелия, произошедшего 11 августа 2024 года в Самтредия, возобновлено.



Как заявил адвокат Ники Мелия Бека Квиникадзе, первоначально расследование было начато по статье о насилии, однако впоследствии прокуратура изменила квалификацию обвинения, и теперь дело расследуется по статье о воспрепятствовании проведению предвыборной кампании с применением насилия.



По его словам, около двух недель назад Ника Мелия был допрошен в пенитенциарном учреждении.



«Ника Мелия приехал в Самтредия на открытие офиса, где встречался примерно с 200 людьми, и именно тогда на него было совершено нападение. Это произошло 11 августа 2024 года.



Его сопровождал друг, который помогал ему обеспечивать безопасность. Этот человек был вызван на допрос. Насколько мне известно, также вызван Цотне Мирцхулава, который находился там. То есть фактически следственные действия начались спустя два года.



К самому Нике следователи пришли две недели назад, не уведомив об этом его адвокатов. Они неожиданно пришли к нему, и он был формально допрошен в качестве свидетеля. Статус потерпевшего по этому делу Нике Мелия пока не присвоен.



Первоначально МВД Грузии возбудило дело по статье 126-й Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за насилие. Прокуратура изменила квалификацию, и теперь следствие ведется по части 1-й статьи 162 й прима Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование предвыборной кампании с применением насилия. Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.



Мы с самого начала заявляли, что статья, по которой МВД возбудило дело, была выбрана неправильно, поскольку речь шла о предвыборной кампании, и насилие произошло именно в ее ходе. Прокуратура правильно изменила квалификацию. Следователь утверждает, что расследование затянулось, поскольку ожидали результатов дактилоскопической экспертизы. Однако зачем это было нужно, если сам человек, совершивший преступление, признает свои действия? В таком случае непонятно, зачем было ждать экспертизу, если ее заключение можно было приобщить к материалам дела позже.



Поэтому все следственные действия проведены с большим опозданием. Единственной целью расследования должно быть максимально быстрое установление личности лица, совершившего преступление, и привлечение его к ответственности. В данном деле расследование уже утратило свою эффективность. Каким будет итог, сказать не могу — будет таким, каким они захотят. Нападение было совершено по политическим мотивам. Это также зафиксировано в показаниях женщины, которая указала, что на Нику Мелия напали именно по политическим причинам.



Расследование проводит Министерство внутренних дел Грузии, однако надзор осуществляет прокуратура, которая и принимает окончательные решения. Реальные следственные действия начались только сейчас», — заявил Бека Квиникадзе.





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