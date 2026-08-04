Две разные Грузии: мобильный интернет — среди лучших в мире, домашний — в числе отстающих

04.08.2026 11:59





Грузия вновь подтвердила статус одного из мировых лидеров по скорости мобильного интернета. Согласно данным Speedtest Global Index за июнь 2026 года, страна занимает 17-е место в мире, а медианная скорость загрузки через мобильные сети достигает 156,3 Мбит/с. По этому показателю Грузия опережает многие европейские государства, демонстрируя высокий уровень развития мобильной инфраструктуры.



Однако за этой впечатляющей статистикой скрывается совершенно другая реальность. Если речь идет о фиксированном широкополосном интернете — домашнем или офисном, — ситуация выглядит значительно хуже. В этом рейтинге Грузия находится лишь на 107-м месте среди 149 стран, а медианная скорость загрузки составляет всего 50,8 Мбит/с.



Разрыв становится еще заметнее на фоне соседних стран. Азербайджан занимает 84-е место со скоростью 92,2 Мбит/с, а Армения расположилась на 85-й позиции с результатом 91,7 Мбит/с. Это почти вдвое выше, чем показатель Грузии, несмотря на сопоставимые размеры рынков и региона.



При этом среднемировая скорость фиксированного интернета сегодня составляет около 129,7 Мбит/с, что более чем в 2,5 раза превышает грузинский показатель. Фактически страна сохраняет сильные позиции в мобильном сегменте, но заметно уступает в развитии проводной инфраструктуры, которая остается критически важной для бизнеса, образования, удаленной работы, облачных сервисов и цифровой экономики.



Мировыми лидерами рейтинга остаются Объединенные Арабские Эмираты, где мобильный интернет достигает 760,93 Мбит/с, а по скорости фиксированного широкополосного доступа первое место удерживает Сингапур с показателем 447,75 Мбит/с. Эти цифры демонстрируют масштаб технологического разрыва, который сегодня существует между лидерами и странами, где модернизация сетей происходит медленнее.



Рейтинг Speedtest Global Index формируется на основе миллионов пользовательских тестов скорости, проводимых по всему миру, и обновляется ежемесячно. Поэтому опубликованные данные считаются одним из наиболее объективных индикаторов качества интернет-инфраструктуры.



Контраст между двумя рейтингами показывает, что Грузия смогла добиться впечатляющих результатов в развитии мобильных сетей, однако фиксированный интернет остается одним из главных сдерживающих факторов цифрового развития страны. Без масштабной модернизации проводной инфраструктуры этот разрыв будет только увеличиваться, влияя на инвестиционную привлекательность, развитие технологий и качество цифровых сервисов для миллионов пользователей.



"Фаэтон"

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