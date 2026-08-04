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В Грузии за первую половину 2026 года пропали без вести 16 человек,
04.08.2026 12:12
В Грузии за первую половину 2026 года пропали без вести 16 человек, следует из материалов на сайте МВД.
Всего с 1 января объявлялся поиск 41 человека, из них 25 были найдены живыми, в том числе четверо иностранцев, и один человек был обнаружен мертвым - гражданин другого государства. Остальные на 1 июля имели статус пропавших без вести .
Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси и регионы Имерети и Шида Картли.
МВД Грузии ведет статистику о пропавших без вести с 1973 года. На данный момент в общем списке за все годы 1017 человек, судьба которых неизвестна.
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