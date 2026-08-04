США ввели санкции против структур Минобороны России

04.08.2026 10:09





США ввели санкции против Сухопутных войск России и ряда структур Министерства обороны РФ, - об этом сообщает Государственный департамент США.



Санкции введены на основании американского закона о нераспространении ядерных и ракетных технологий в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.



«24 июля 2026 года правительство Соединенных Штатов в соответствии со статьей 3-й Закона о нераспространении ядерных и ракетных технологий в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии внесло в санкционный список ряд иностранных физических и юридических лиц», — говорится в документе Федерального реестра США.



В санкционный список включены: 1061-й логистический центр; Сухопутные войска России; Главное ракетно-артиллерийское управление; Управление передовых межвидовых исследований и специальных проектов Министерства обороны России. Ограничения также введены в отношении компании Gideon Alpha LLC, International Invest Company и пяти граждан России: Александра Приходько, Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика и Сергея Цыбарева.



Санкции запрещают всем федеральным ведомствам США приобретать любые товары, технологии или услуги у перечисленных организаций и физических лиц. Американским ведомствам также запрещается оказывать им любую поддержку, поставлять продукцию военного назначения или выдавать лицензии. Ограничительные меры будут действовать в течение двух лет.





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