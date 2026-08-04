Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 55 иностранных граждан

04.08.2026 11:22





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства в результате мероприятий, проведённых в последние дни, выдворили из Грузии 55 иностранных граждан.



По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, России, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Пакистана, Сомали, Армении, Судана, Таиланда, Египта, Ирака и других государств — всего 55 человек.



В соответствии с действующим законодательством всем выдворенным лицам был запрещён повторный въезд на территорию Грузии.







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