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Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 55 иностранных граждан


04.08.2026   11:22


Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства в результате мероприятий, проведённых в последние дни, выдворили из Грузии 55 иностранных граждан.

По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, России, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Пакистана, Сомали, Армении, Судана, Таиланда, Египта, Ирака и других государств — всего 55 человек.

В соответствии с действующим законодательством всем выдворенным лицам был запрещён повторный въезд на территорию Грузии.


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