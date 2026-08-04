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Антикоррупционное агентство СГБ Грузии задержало сотрудника мэрии Батуми
04.08.2026 11:48
Сотрудники Антикоррупционного агентства Служба государственной безопасности Грузии в результате проведённых следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали сотрудника строительного надзора муниципальной инспекции Батуми по факту вымогательства и получения взятки в крупном размере.
По информации ведомства, следствием установлено, что задержанный получил взятку от гражданина Грузии в обмен на неприменение предусмотренного законом штрафа за незаконно построенное в Батуми коммерческое помещение. Он был задержан в качестве обвиняемого непосредственно при совершении преступления.
В обязанности задержанного в муниципальной инспекции Батуми входил контроль за всеми строительными объектами любых классов на территории города, а также принятие предусмотренных законом мер в отношении строительных работ, ведущихся без разрешения или уже осуществлённых незаконно.
Расследование ведётся по части первой статьи 338 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.
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