В Аджарии полиция изъяла крупную партию наркотиков

04.08.2026 11:18





Сотрудники Департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере в разное время задержали трех человек, двое из которых являются иностранными гражданами, - об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.



Как отмечается в сообщении, в ходе обысков у обвиняемых, а также в местах их временного проживания сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупную партию наркотического средства «Метадон», подготовленную к сбыту.



Полицейские также изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотиков.



По данным МВД, расследование ведется по статьям 260-й и 260-й прима Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.





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