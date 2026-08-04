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В Аджарии полиция изъяла крупную партию наркотиков


04.08.2026   11:18


Сотрудники Департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере в разное время задержали трех человек, двое из которых являются иностранными гражданами, - об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

Как отмечается в сообщении, в ходе обысков у обвиняемых, а также в местах их временного проживания сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупную партию наркотического средства «Метадон», подготовленную к сбыту.

Полицейские также изъяли материалы, предназначенные для фасовки наркотиков.

По данным МВД, расследование ведется по статьям 260-й и 260-й прима Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.


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