Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Евросоюз создает собственную прокуратуру


12.10.2017   18:29
Евросоюз утвердил решение о создании общеевропейской прокуратуры, которая займется расследованием финансовых преступлений. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.
"12 октября норматив об учреждении Европейской прокуратуры был одобрен странами-членами, которые принимают участие в ее создании", - отмечается в документе.

Совет подчеркивает, что в настоящее время 20 стран-членов выразили согласие принять участие в создании прокуратуры. Это Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Германия, Греция, Испания, Финляндия, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Словения и Словакия. Остальные государства ЕС смогут присоединиться к проекту, когда захотят.

Штаб-квартира прокуратуры будет находиться в Люксембурге. Как говорится в заявлении Совета ЕС, структура начнет работать не раньше, чем через три года, то есть в 2020 году.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство глубоководного порта Анаклия начнется в декабре
Почему растут расходы всеобщей программы здравоохранения?
В Грузию входит американское казино «Лас-Вегас»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта
Другая сторона вопроса, т.е. почему не сработает абхазская политика Торнике Шарашенидзе
На женевских дискуссиях стороны обменялись обвинениями
Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
Опубликован список 25 человек, чьи останки были идентифицированы МККК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения получит от России кредит в 100 миллионов долларов на покупку российского оружия
Отток населения из Грузии в 2017 году составляет около 50 тысяч
До конца года завершится сделка по TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна