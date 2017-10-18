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За местными выборами в Грузии будет наблюдать делегация ОБСЕ из 200 человек


18.10.2017   14:48
За выборами в органы самоуправления 21 октября будет наблюдать делегация ОБСЕ из 200 человек. Члены делегации прибыли в Тбилиси поздно ночью.

Группы наблюдателей ОБСЕ осуществят мониторинг выборов по всей Грузии.

В составе группы в основном находятся краткосрочные наблюдатели, которые будут присутствовать на избирательном процессе на всех его этапах. Представители ОБСЕ сделают официальные заявления сразу же на следующий день выборов, а окончательное заключение, как состоялись выборы, будут известны позже.

"Я приехала в Грузию в рамках краткосрочной наблюдательской миссии. Членами делегации являются представители разных стран, партнеров ОБСЕ. Наша миссия, наблюдение за течением дня выборов, за открытием избирательных участков и процессом подсчета. Думаю, ОБСЕ представит обществу результаты наших наблюдений в воскресенье"- заявила представитель делегации Бригит Айва.






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