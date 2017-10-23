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Крайним сроком проведения вторых туров является 15 ноября текущего года


23.10.2017   11:44
Центральная избирательная комиссия назначит второй тур выборов после окончательного подведения итогов выборов.

Окончательный итог результатов выборов муниципального представительского органа – городского собрания, и самоуправляющегося города и самоуправляющейся общины окружные избирательные комиссии должны подвести не позднее 1 ноября (в течение 11 дней).

Второй тур состоится там, где кандидаты в мэры не смогли преодолеть 50% избирательный барьер.

Согласно законодательству, крайним сроком проведения вторых туров является 15 ноября текущего года.

По первичным данным ЦИК, вторые туры будут проводиться в 6 мажоритарных округах.








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