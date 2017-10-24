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Спикер парламента Грузии посетит с официальным визитом Израиль
24.10.2017 10:52
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с парламентской делегацией 24-26 октября посетит с официальным визитом Государство Израиль. Информацию об этом распространяет парламент Грузии.
По их же информации, в рамках визита Ираклий Кобахидзе проведет встречи с председателем Кнессета Израиля Юлием Йоэлем Эдельштейном, президентом Государства Израиль Реувеном Ривлином, с сопредседателями парламентской группы грузино-израильской дружбы - Хиликом Баром и Йоавом Кишем.
Также запланирована встреча председателя парламента Грузии с высокопоставленными представителями исполнительной власти Израиля. Вместе с членами делегации председатель парламента встретится с мэром Иерусалима Ниром Баркатом.
В рамках визита парламентская делегация Грузии примет участие во встрече группы дружбы с Кнессетом Израиля. Главной темой беседы будет прозрачность деятельности законодательных органов. Презентацию по вопросу сделает лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе. Кроме того, члены делегации встретятся с председателем комитета Кнессета по внешним отношениям и обороне.
Ираклий Кобахидзе возложит венок к мемориалу жертвам Холокоста «Яд ва-Шем».
В составе парламентской делегации Грузии: Арчил Талаквадзе, Давид Бакрадзе, Софио Кацарава, Ираклий Сесиашвили, Ираклий Мезурнишвили, Мамука Мдинарадзе, Григол Микеладзе, Гоча Энукидзе, Бека Одишария и Ивлиан Цулая.
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