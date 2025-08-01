Ани Цитлидзе: Наш конкретный план — сопротивление и борьба

01.08.2025 12:22





«Наш конкретный план — это сопротивление и борьба. Любая дата — будь то 4 октября, 10 октября, 19 сентября и так далее», — заявила член «Единого национального движения» Ани Цитлидзе.



По словам Цитлидзе, «когда власть узурпирует выборы, у народа есть право развалить режим мирным протестом, выходя на улицы».



«Я говорю это везде и повторю снова — российский режим в этой стране должен быть свергнут, российский олигарх должен быть свергнут. Когда мы говорим о свержении режима, мы имеем в виду конституционное право граждан Грузии на то, чтобы, если власть не представляет народ и узурпировала выборы, народ имел право развалить этот режим мирным сопротивлением и протестами на улицах. Я, разумеется, поддерживаю эту инициативу.



Что касается примеров, то в 2003 году «революция роз» произошла без единого пострадавшего — Мамука Мдинарадзе может это вспомнить. Наш конкретный план — это сопротивление и борьба. Любая дата — будь то 4 октября, 10 октября, 19 сентября и т.д. — на каждой акции, которая будет представлять собой мирное сопротивление для свержения режима, мы везде будем присутствовать», — заявила Ани Цитлидзе.







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