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Трамп советует Медведеву следить за словами


31.07.2025   10:45


Передайте Медведеву, провальному экс-президенту России, чтобы следил за словами, - об этом в социальной сети Truth Social пишет президент США Дональд Трамп.

«Мне не интересно, что делают Индия и с Россией. Они могут вместе развалить свои мертвые экономики, так как мне это все равно. У нас очень небольшие экономические взаимоотношения с Индией – их тарифы одни из самых высоких в мире. Также между Россией и США почти нет никаких экономических связей. Давайте, так и оставим, и передайте Медведеву, провальному экс-президенту России, который думает, что он все еще президент, чтобы следил за словами. Он стоит на очень опасном пути!», - пишет Трамп.


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