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В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по делу члена ЕНД Лаши Цанава
01.08.2025 12:16
В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по делу члена «Национального движения» Лаши Цанава.
На сегодняшнем процессе в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.
Обвинение Цанава было предъявлено вчера. По информации прокуратуры, Лаша Цанава за 5 600 долларов США пообещал гражданину иностранного государства использовать свои связи и помочь ему с выдачей вида на жительства в Грузии сроком на 1 год.
Напомним, что Лаша Цанава был арестован сотрудниками Антикоррупционного агентства СГБ Грузии. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.
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