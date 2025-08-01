В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по делу члена ЕНД Лаши Цанава

01.08.2025 12:16





В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по делу члена «Национального движения» Лаши Цанава.



На сегодняшнем процессе в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.



Обвинение Цанава было предъявлено вчера. По информации прокуратуры, Лаша Цанава за 5 600 долларов США пообещал гражданину иностранного государства использовать свои связи и помочь ему с выдачей вида на жительства в Грузии сроком на 1 год.



Напомним, что Лаша Цанава был арестован сотрудниками Антикоррупционного агентства СГБ Грузии. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.





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