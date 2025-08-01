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Гендиректор ГЖД встретил в Ахалкалаки поезд, прибывший из Китая


01.08.2025   12:17


Генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Лаша Абашидзе прибыл в Ахалкалаки и осмотрел инфраструктуру железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

В ходе визита генерального директора на станцию Ахалкалаки прибыл поезд из Китая, который отправится через Турцию в Европу.

Для справки, поезда ходят по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в тестовом режиме. Стоит отметить, что полноценная эксплуатация участка Баку-Тбилиси-Карс будет способствовать значительному увеличению грузоперевозок.


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