Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Погранслужба не впустила в Украину охрану сына Саакашвили


11.11.2017   12:05
Пограничная служба Украины задержала сына экс-президента Грузии, ныне украинского оппозиционера в аэропорту Борисполь. Как заявил в своем обращении Михеил Саакашвили, охрану сына скрутили и отправили обратно в Грузию на самолете. 11-летнего мальчика же сорок минут держали, пока за ним не приехал отец.

Позже погранслужба дала разъяснения по поводу случившегося.

«Действительно, 10 ноября около 18:30 в аэропорт Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины, который является сыном Михеила Саакашвили…», — подтвердил представитель пограничной службы.

После прибытия в аэропорт Саакашвили пограничники убедились, что ребенок встретился со своим отцом, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Несовершеннолетний был задержан в киевском аэропорту Борисполь, поскольку его никто не встречал, отметил Слободян.

Слободян также подтвердил, что охранника, прибывшего с мальчиком рейсом из Тбилиси, не пропустили через украинскую границу. Стоит отметить, что охрана сыну президента полагается по грузинскому законодательству.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Еврокомиссия: Евросоюз - крупнейший торговый партнер Грузии
Гиорхелидзе: рост экономики Грузии до 4,5% — низкий показатель 
В Грузии дорожает автогаз
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги
В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна
Президент Науру посетит Абхазию
В Шотландии демонтируют мемориал памяти абхазов
Совет Европы опубликовал доклад «Конфликт в Грузии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Председатель парламента Грузии посетит Украину в январе 2018 года
Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск оппозиционных депутатов
Во Франции на выставке о нарушениях прав человека специальный стенд посвятили Кадырову
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна