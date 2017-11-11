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Погранслужба не впустила в Украину охрану сына Саакашвили
11.11.2017 12:05
Пограничная служба Украины задержала сына экс-президента Грузии, ныне украинского оппозиционера в аэропорту Борисполь. Как заявил в своем обращении Михеил Саакашвили, охрану сына скрутили и отправили обратно в Грузию на самолете. 11-летнего мальчика же сорок минут держали, пока за ним не приехал отец.
Позже погранслужба дала разъяснения по поводу случившегося.
«Действительно, 10 ноября около 18:30 в аэропорт Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины, который является сыном Михеила Саакашвили…», — подтвердил представитель пограничной службы.
После прибытия в аэропорт Саакашвили пограничники убедились, что ребенок встретился со своим отцом, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Несовершеннолетний был задержан в киевском аэропорту Борисполь, поскольку его никто не встречал, отметил Слободян.
Слободян также подтвердил, что охранника, прибывшего с мальчиком рейсом из Тбилиси, не пропустили через украинскую границу. Стоит отметить, что охрана сыну президента полагается по грузинскому законодательству.
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