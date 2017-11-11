Погранслужба не впустила в Украину охрану сына Саакашвили

11.11.2017 12:05 Пограничная служба Украины задержала сына экс-президента Грузии, ныне украинского оппозиционера в аэропорту Борисполь. Как заявил в своем обращении Михеил Саакашвили, охрану сына скрутили и отправили обратно в Грузию на самолете. 11-летнего мальчика же сорок минут держали, пока за ним не приехал отец.



Позже погранслужба дала разъяснения по поводу случившегося.



«Действительно, 10 ноября около 18:30 в аэропорт Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины, который является сыном Михеила Саакашвили…», — подтвердил представитель пограничной службы.



После прибытия в аэропорт Саакашвили пограничники убедились, что ребенок встретился со своим отцом, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.



Несовершеннолетний был задержан в киевском аэропорту Борисполь, поскольку его никто не встречал, отметил Слободян.



Слободян также подтвердил, что охранника, прибывшего с мальчиком рейсом из Тбилиси, не пропустили через украинскую границу. Стоит отметить, что охрана сыну президента полагается по грузинскому законодательству.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

