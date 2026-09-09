Поток транзитных грузов через Грузию в 2018-2025 гг вырос на 109%

09.09.2026 21:17





В 2018–2025 годах объем транзитных грузов, перевезенных через территорию Грузии, вырос на 109%. Об этом говорится в отчете исследовательского центра PMC Research (Исследовательский центр PMC), посвященном транзитным грузопотокам Грузии в рамках Срединного коридора, передает издание BPN.



Согласно исследованию, за отчетный период грузопоток достиг пикового значения в 2024 году, составив 15,1 миллиона тонн.



Однако, по данным PMC, в 2025 году объем транзитных грузов сократился на 9,5% в годовом выражении и снизился до 13,7 миллиона тонн.





«Главным фактором спада стало сокращение грузопотока по коридору Восток — Запад на 7,8%. Несмотря на это, данный маршрут по-прежнему сохраняет доминирующие позиции, на него приходится 69,7% всех транзитных грузов», — отмечается в обзоре.



Что касается коридора Север — Запад, согласно отчету, в 2025 году грузооборот здесь снизился на 33,5% в годовом выражении и составил 1 миллион тонн, что является самым низким показателем с 2019 года.



В отличие от этого, по оценке PMC, коридор Юг — Запад в 2018–2025 годах сохранял стабильность. На маршруте Север — Юг за тот же период фиксировался непрерывный рост, однако в 2025 году незначительное снижение наблюдалось и на этом направлении.



Источник: SOVA

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