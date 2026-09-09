Николоз Самхарадзе встретился с президентом Дельфийского экономического форума

09.09.2026 20:45





Председатель Комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе встретился с основателем и президентом Дельфийского экономического форума Симеоном Цомокосом.



Стороны обсудили важность и роль форума в содействии международному и региональному сотрудничеству.



На встрече были подчеркнуты перспективы углубления сотрудничества и связей между Дельфийским экономическим форумом и парламентом Грузии.



Стороны также обсудили возможные совместные мероприятия, а также роль Грузии в укреплении региональной безопасности и экономической взаимосвязанности.



Во встрече также принял участие Посол Грузии в Греческой Республике Леван Беридзе.





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