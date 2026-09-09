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Николоз Самхарадзе встретился с президентом Дельфийского экономического форума


09.09.2026   20:45


Председатель Комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе встретился с основателем и президентом Дельфийского экономического форума Симеоном Цомокосом.

Стороны обсудили важность и роль форума в содействии международному и региональному сотрудничеству.

На встрече были подчеркнуты перспективы углубления сотрудничества и связей между Дельфийским экономическим форумом и парламентом Грузии.

Стороны также обсудили возможные совместные мероприятия, а также роль Грузии в укреплении региональной безопасности и экономической взаимосвязанности.

Во встрече также принял участие Посол Грузии в Греческой Республике Леван Беридзе.


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