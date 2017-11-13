|
В 2013-2017 годах вид на жительство в Грузии получили 85 604 человека
13.11.2017 16:55
С 2013 по 2017 годы в Грузии вид на жительство получили 85 604 иностранца, из них 26 111 – право на постоянное проживание, 59 490 – на временное.
Кроме того, за отчетный период гражданство Грузии получили 23 011 иностранцев. Таким образом, количество иностранцев в той или иной мере получивших возможность легального проживания в Грузии составило 198 615 человек.
В 2017 году право на временное проживание получили 13 336 человек, постоянное – 2 820. В этому же году грузинское гражданство получили 3 097 человек.
При этом Национальная служба статистики не уточняет выходцы из каких стран получили временное или постоянное право на проживание в Грузии, а также гражданство страны.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна