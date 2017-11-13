В 2013-2017 годах вид на жительство в Грузии получили 85 604 человека

13.11.2017 16:55 С 2013 по 2017 годы в Грузии вид на жительство получили 85 604 иностранца, из них 26 111 – право на постоянное проживание, 59 490 – на временное.



Кроме того, за отчетный период гражданство Грузии получили 23 011 иностранцев. Таким образом, количество иностранцев в той или иной мере получивших возможность легального проживания в Грузии составило 198 615 человек.



В 2017 году право на временное проживание получили 13 336 человек, постоянное – 2 820. В этому же году грузинское гражданство получили 3 097 человек.



При этом Национальная служба статистики не уточняет выходцы из каких стран получили временное или постоянное право на проживание в Грузии, а также гражданство страны.















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